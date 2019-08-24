Orman yangınlar cebimizi de yaktı

Orman yangınları Türkiye’nin ciğerlerini kül ederken ekonomik olarak da büyük zarara neden oluyor. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarında söndürme ve yeniden ormanlaştırma maliyeti yaklaşık 1,7 milyar TL oldu. Türkiye, yangınları önleme ve ateşin kül ettiği alanların yeniden yeşile bürünmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ile etkin mücadele yürütüyor. Son 10 yılda 66 bin 648 hektarlık orman alanda 23 bin 877 orman yangını çıktı. Aynı dönemde 300 hektardan daha büyük alanda etkili olan 29 büyük orman yangınında 20 bin 998 hektar orman zarar gördü. Bu yılın başından ağustos ayına kadar bin 297 orman yangını çıktı, bu yangınlarda ise 2 bin 608 hektar alan zarar gördü.

YANAN ALANLARA 75 MİLYON FİDAN

Söz konusu yangınların çevrenin dışında ekonomiye faturası da ağır oldu. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarında söndürme ve yeniden ormanlaştırma maliyeti 1,7 milyar TL’yi buldu. Doğanın yeniden yeşile kavuşması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye, gerekli fizibilite çalışmalarının ardından söz konusu alanları jet hızıyla ağaçlandırıyor. Yanan 66 bin 648 hektar alanda 75 milyon 455 bin 830 fidan toprakla buluşturuldu.