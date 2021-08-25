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Gündem Orman yangınının sebebi bakın ne çıktı
Gündem

Orman yangınının sebebi bakın ne çıktı

Edirne’nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 18:04:00 -
Orman yangınının sebebi bakın ne çıktı

Enez’in Gülçavuş köyü yakınında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale gerçekleştirdi. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

ATV aracı ormanı yaktı

Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enez ilçemize bağlı Gülçavuş köyünde ATV aracından çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 helikopter 4 arazöz, 2 grayder, 2 İMA, 2 hizmet vasıta aracı, 1 itfaiye aracı ve 35 Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.”

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