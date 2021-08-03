Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ege ve Akdeniz’de çıkan yangınlarla mücadele sürerken vatandaşlar suçluların yakalanıp yakalanmadığını merak ediyor?

Orman yangınını çıkaranlar bulundu mu? Orman yangınlarını çıkaranlar tutuklandı mı?

Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

Orman yangınlarını kim çıkardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada terör şüphesi olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutları ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde 'terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı' sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız" dedi.