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Yerel Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı
Yerel

Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 10:56:00 -
Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgelere toplam 920 adet keklik doğaya bırakıldı.

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangınında binlerce hayvanın yaşamını yitirmesiyle büyük bir ekolojik tahribat yaşandı. Akseki ve Gündoğmuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, bu doğal felaketin ardından bölgenin ekosisteminin yeniden dengesini sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak doğaya toplamda 920 adet keklik salınımı gerçekleştirdi.

Doğal denge yeniden kurulacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı içinde Antalya'nın Akseki ilçesinde yangından etkilenen bölgelere 320 adet, Gündoğmuş ilçesinde ise yangından etkilenen bölgelere 600 adet keklik salımı gerçekleştirildiği bildirildi. Toplamda 920 adet olarak gerçekleştirilen kekliklerin salımı, hem bölgedeki doğal dengeyi yeniden kurmayı hem de orman alanlarının doğal yaşamını desteklemeyi amaçlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmalara devam edeceklerini ve bölgenin çevresel sağlık açısından yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

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