Orman varlığı 660 bin hektar artırılacak
Türkiye’nin 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, geçen yıl 22 milyon 740 bin hektara yükseltildi.
2023’te bu varlığın 23.4 milyon hektara kadar çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretimi, bakımları gerçekleştirilerek fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.