  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, badem üretiminden 10 ton ürün elde edildiğini söyledi.

2020-04-28 14:22:48 -
Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, badem üretiminden 10 ton ürün elde edildiğini söyledi.


Koç, ceviz ve badem gibi gelir getirici türlerin yetiştirilmesi için Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis illerindeki orman sahalarına 3 milyondan fazla badem fidanının toprakla buluşturulduğunu belirterek, köylünün hasadını yaptığı üründen aile bütçesine önemli katkı sağladığını söyledi.


Ağaçlandırma çalışmalarının bademle sınırlı kalmadığını söyleyen Koç, “Bölge müdürlüğümüzün sınırları içinde Gaziantep, Hatay ve Kilis illeri bulunuyor. Bu yörelerimize uygun olan ve vatandaşlarımızın gelir getirici ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kampanya yürütülüyor ve bakanımızın destekleriyle ağaçlandırmayı artırıyoruz. Yöremizde 3 milyonun üzerinde badem fidanını toprakla buluşturduk. Bu toprakla buluşturduğumuz fidanlar ise meyve vermeye başladı ve vatandaşlarımız da hasat etmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 10 tonun üzerinde vatandaşımız badem toplayıp kilosunu 10 liradan satarak iyi bir gelir elde ediliyor. Sadece badem değil ceviz ve benzeri ürünler içinde çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı