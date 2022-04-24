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Aktüel Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı, sınava katılacaklara başarılar diledi
Aktüel

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı, sınava katılacaklara başarılar diledi

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav'a katılacak meslektaşlarına başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 23:50:00 -
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı, sınava katılacaklara başarılar diledi

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav'a katılacak meslektaşlarına başarılar diledi.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çok Kıymetli Meslektaşım,

Malum olduğu üzere 2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınava Katılacak Meslektaşlarımız için süreç 4 Nisanda açılan tercih işlemleri ile başlamıştı.

486 Meslektaşımızın hak kazandığı sözlü ve uygulamalı sınav süreci, OGM Söğütözü Yerleşkesin’nde 25 Nisan’da başlayıp, 12 Mayıs’ta sona erecek.

Sınava katılacak tüm Meslektaşlarıma ayrı ayrı muvaffakiyetler diliyorum.

Orman Mühendisler Odası olarak her zaman ve her koşulda Meslek Mensuplarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Sınava katılacak tüm kardeşlerimize özel hazırladığımız ve geleneksel hale gelen isimli kupalarınızı bu kez Odamız Genel Merkezi’nde Sizlere takdim edeceğiz.

Sınava gelecek tüm Kardeşlerimizin Odamızı ziyaret etmeleri bizleri mutlu eder. Her türlü ihtiyaçlarınızda Odamıza ulaşmanız halinde Sizlere yardımcı olacağımızı belirtmek isterim.

Bir kez daha sınava katılacak Kardeşlerime başarılar diliyor, sürecin her bir meslektaşım adına hayırlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.

Tüm Kardeşlerimizi Odamıza bekliyor olacağız.

Kalın sağlıcakla. (24.04.2022)

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