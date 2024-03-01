Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan Akit Medya'ya ziyaret!

Yeni Akit Ankara

Orman Mühendisleri Odası şube seçimleri tamamlandı. Türkiye’nin bütün illerinde Birliğe Çağrı Grubu listeleri seçimleri kazandı.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

50. Olağan Genel Kurul öncesi, Birliğe Çağrı Grubu’nun Türkiye genelinde 6 bin 611 oy alarak seçimleri kazandığını söyleyen Hasan Türkyılmaz; “Bu ülke ve bu millet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Türkyılmaz Birliğe Çağrı Grubu’na destek veren meslektaşlarına da teşekkür etti.

Latif Şimşek de Hasan Türkyılmaz’ın örnek ve başarılı yönetimi ile uzun süredir Orman Mühendisleri Odası’nın genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak: “Bütün meslek odaları arasında Orman Mühendisleri Odası farklı bakış açısıyla öne çıkan bir meslek grubunu temsil ediyor. Hasan Türkyılmaz’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Türkyılmaz, Latif Şimşek’e kendisinin kaleme aldığı, Mihenk Noktası ve 7’den 77’ye Ormanın Kitabı isimli eserlerini de hediye etti.