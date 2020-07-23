Orman köylüsü hibe destekleriyle enerjisini güneşten sağlayacak

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi kapsamında güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulduğu 154 hane elektriğe ücret ödemiyor.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, orman varlıklarının korunmasının yanında orman köylüsünün sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla kurum 100'den fazla proje yürütüyor.

Enerji tasarrufuyla çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Genel Müdürlük, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi sayesinde bugün 154 hane elektriğe ücret ödemiyor.

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 18 ildeki 22 köyde 225 hanenin daha çatısına yüzde 100 hibe desteğiyle GES kurmaya devam ediyor.

Proje kapsamında, Konya ve Afyonkarahisar'da sahada yapılan 100 kilovatsaatlik kurulum sonrası, Bolu'nun Göynük ilçesindeki 5 köyde 30 hanenin çatısına GES kurulumu tamamlandı.



- Yıl sonuna kadar 630 hane GES projesinden faydalanacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kurumun bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar orman köylüleri için pek çok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Genel Müdürlüğün, doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan projeler de geliştirmeye gayret gösterdiğini belirten Karacabey, hayata geçirilen GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kurum olarak bu yıl sonuna kadar çatı tipi GES uygulama sayısını 630 haneye çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Karacabey, şunları kaydetti:

"2022 yılı ağustos ayında tamamlanması hedeflenen proje sonunda 22 bin 941 orman köyünde 30 megavatın üzerinde güce erişilebilecek. Orman köylümüz elektrik faturası ödemekten kurtulacak ve üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının ücreti ise aylık yine kendilerine gelir olarak yansıyacak."