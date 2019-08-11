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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yangın 100 hektarlık alanda etkili oldu"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangının 100 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Şuan itibariyle 10 helikopter 72 arazöz 10 tane iş makinesi ve 250 personelimiz ile beraber bu yangını kontrol altına almak için mücadele ediyoruz" dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:54
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yangın 100 hektarlık alanda etkili oldu"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangının 100 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Şuan itibariyle 10 helikopter 72 arazöz 10 tane iş makinesi ve 250 personelimiz ile beraber bu yangını kontrol altına almak için mücadele ediyoruz" dedi.


Dün akşam 22.30 sularında Behramlı köye yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki arazide çıkan yangın ile ilgili bilgileri paylaşan Karaacabey,“Dün akşam 22.22’de yangın başladı. 22.36’da da ilk müdahale yapıldı. Şuan itibariyle 10 helikopter 72 arazöz 10 tane iş makinesi ve 250 personelimiz ile beraber bu yangını kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. Sevindirici olan husus; bir insan canına zarar gelmemiş olması. Burada belki binlerce ağaç zarar gördü, hayvanlar da zarar gördü. Ondan dolayı üzüntülüyüz. Ancak dediğimiz gibi tesellimiz bir insan canına zarar gelmemiş olması. Şuan itibariyle yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde dumanlar var. İnşallah en kısa sürede bunları da söndüreceğiz, soğutacağız. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 hektarlık bir alanda olan bir yangın ancak bunların içinde yanmamış kısımlar ve ziraat arazileri de var. Bunu yangın tamamen söndürüldükten sonra alanın boyutunu daha net ifade edebileceğiz. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bir tespit yapılabilmiş değil ancak bununla alakalı yetkililerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa sürede sebebini, faili varsa failini bir an önce öğreniriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:54
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