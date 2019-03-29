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"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Çok uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığına ait atamalarla ilgili beklenti vardı. Biz norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi"- "Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız"- "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz"

29 Mart 2019 Cuma 15:56
"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi'nde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Pakdemirli, burada vatandaşlardan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Serkan Acar için destek istedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atamalarla ilgili çok uzun süredir bir beklenti olduğunu söyledi.

"Norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi. Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Alınacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Tabii KPSS puanlarına göre alınacak. Diğer meslek mensuplarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek. Biz de gerekli açıklamaları yapacağız."

Pakdemirli, orman ürünleri ithalatını sıfıra indirmeyi istediklerini belirterek, "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Çiğ sütte destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacağını bildiren Pakdemirli, "244 bin yetiştiricimizin hesaplarına toplamda 784 bin ton süt için 184 milyon lirayı bugün yatırıyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar eşlik etti.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:56
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  2. Orman
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