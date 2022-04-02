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Yerel Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı
Yerel

Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında görevli ekipler, ramazan ayının ilk sahurunu söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 08:13:00 -
Orman ekipleri ramazanın ilk sahurunu yangın bölgesinde yaptı

Dün öğle saatlerinde Dağoba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor.

Toplam 50 arazöz ve 15 iş makinesinin yanı sıra yüzlerce işçinin görev yaptığı söndürme çalışmalarına çevre illerden de destek geldi.

Bölgedeki söndürme faaliyetine katılan işçiler de ramazan ayının ilk sahurunu yangın sahasında yaptı.

Türk Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından hazırlanan kumanyalar orman ekiplerince sahaya taşınıp personele dağıtıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı Hikmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.00'ten bu yana Bayramiç'te olduklarını söyledi.

Ramazan ayını da burada karşıladıklarını belirten Soylu, "Mücadelemiz devam ediyor. Herkes için buradayız. Son ateş sönene kadar buradayız." dedi.

İbrahim Yılmaz ise "Rüzgar bizi yordu. Zorlu bir süreç ama mücadeleye devam edeceğiz. Ramazan ayını da burada karşıladık." diye konuştu.

 

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