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'Orman, CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olabilir' iddiası

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Beşiktaş Başkanı Orman'ın ismi, CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı olarak geçiyor." ifadelerini kullandı.

02 Ekim 2018 Salı 10:36
'Orman, CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı adayı olabilir' iddiası

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde dile getirdiği "CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olabilir." ifadeleriyle taşları yerinden oynattı.

Övür, şunları yazdı:

"SÜRPRİZ İSİMLER ÇIKABİLİR"

"Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor. Bu açıdan CHP'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli... Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor.

Geçmişte eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da Beşiktaş'tan gelmişti. Sürpriz mi değil mi göreceğiz."

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. fikret orman
  4. chp
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