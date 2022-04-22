Tarım ve Orman bakanı Vahit Kirişçi açıkladı! Bu yaz yasaklar yine geliyor! Kabus dönüyor

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bitlis'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz sene meydana gelen orman yangınlarını anımsatarak, "Bu yangınların olmaması için tedbir almamız lazım. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız" dedi.

Bitlis’te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Burada konuşan Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda sadece ağaçların değil, canlıların da bunların bedelini ödediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizlerin de bireyler olarak daha proaktif ve aktif tedbirleri bir an önce uygulama ve birey olarak ormana sahip çıkma durumunda olduğumuz anlaşılmış oldu. Zaman zaman basında orman yangınları ile ilgili haberler oluyor. Ancak Türkiye’de yılda 3 binin üzerinde orman yangını oluyor. Bunlardan sadece 10-15’i gündeme geliyor. Diğerleri cefakar orman personellerimiz tarafından söndürülüyor. Bu çerçevede orman yangınlarını duyduğunuzda endişelenmeyin. Gerekli çalışmalar eksiksiz, noksansız sürdürülüyor. Bu yıl envanterimize 55 helikopter, 20 tanede söndürmede kullanılacak uçaklarla ilgili bir makine ekipman yönünden hizmet veren Orman Genel Müdürlüğümüz olacak. Asıl olan yangınlar çıkmadan ormanlarda gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede de biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yangınların olmaması adına birtakım tedbirler de almak zorundayız. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızın piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak zorundayız”

Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?



Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.