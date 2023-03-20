Orkun'dan O futbolcuya hakettiği cevap! Helal olsun sana kaptan...

Hollanda Ligi'nde Ajax'ın evinde lider Feyenoord'a 3-2 yenildiği karşılaşmaya, konuk ekibin kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü, ev sahibi kaptanı Tadic arasındaki gerginlik damga vurdu. Orkun, Türkiye'deki depremzedelere yardım kampanyası için hazırlanan pazubendi takmayı reddeden Sırp futbolcunun elini sıkmadı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma ve on binlerce insanımızı kaybetmemize neden olan depremlerin ardından Türkiye'de adeta seferberlik ilan edilmişti. Tgrthaber'e göre; Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi, kurum ve kuruluş da Türkiye'ya yardım elini uzatırken spor dünyası da yaşananlara seyirci kalmamıştı.

SADECE TADIC TAKMAMIŞTI

Bu doğrultuda Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder ile Türk arkadaşı Tarık Divarcı, Hollanda Futbol Federasyonu ile görüşerek, Türkiye'deki depremzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubend fikrini hayata geçirmişti. Federasyonu'nun onay vermesinin ardından, başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları bu pazubendi takarak maçlara çıkmıştı. Ancak sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic kampanyaya iştirak etmeyerek pazubendi takmamıştı.

Tadiç'in bu tavrı Türk futbolseverlerin tepkisini çekerken, dün Hollanda Ligi'nin zirve mücedelesinde lider Feyenoord, takipçisi Ajax'a konuk olurken maça Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasındaki gerginlik damga vurdu. Feyenoord kaptanı Kökçü maç öncesi seremonisinde hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi. Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi ve onunla tokalaşmadı. Canlı yayınlanan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.

Öte yandan deplasmanda Ajax'ı 3-2 mağlup eden Feyenoord'da kaptan Orkun Kökçü mücadelenin ardından rakiplerine gönderme yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli en iyi olduklarını söylemelerinden bıktım. Laf değil, icraat... İşte Feyenoord bu!" ifadelerini kullandı.

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