Orkun Kökçü neden sakatlandı? Orkun Kökçü kimdir?

UEFA Avrupa Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, CSKA Moskova'ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Orkun Kökçü, 71. dakikada ağları sarsmayı başardı. Kökçü, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

A Milli Takımımızda sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı bildirildi.

Kampa yeni katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise son yapılan saha çalışmasında yer aldı.

Rusya ile karşılaşacaklar

A Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak.

Orkun Kökçü kimdir?

Nereli: Haarlem, Hollanda

Boy: 1,75 m

Mevkii: Orta saha

Orkun Kökçü Kaç Yaşında?

29 Aralık 2000’de Hollanda’nın Haarlem şehrinde doğan Orkun, 20 yaşında.

Groningen’de futbola başlayan Orkun Kökçü, 2014’te Feyenoord altyapısına geçti. 3 sene sonra Varkenoord adıyla bilinen Feyenoord Akademisi’nden mezun oldu ve 2018’de Feyenoord Kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Feyenoord’ta kilit oyunculardan biri haline gelen Orkun, 2019-2020 sezonunda 22 maçta 2 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Stili ile Xabi Alonso ve Cesc Fabregas’ı hatırlatan milli futbolcu, şimdiden Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor. Orkun Kökçü, Eredivisie'deki Hollanda kulübü Feyenoord'un orta saha oyuncusu olan Hollanda doğumlu Türk futbolcudur.Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi.