Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Orkide bakımı ve evde çoğaltma

İyi bakıldığı zaman uzun yıllar güzelliğini koruyabilen ve her yeni açan çiçeği ile daha da güzelleşen orkideye nasıl bakılmalı? Orkide bakımı püf noktaları nelerdir, evde orkide bakımı nasıl olmalıdır, orkide nasıl çiçek açtırılır ve daha birçok merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Duruşu ve görünüşü oldukça beğenilen orkide çiçeği hassas çiçekler arasında yer almaktadır. Orkidenin orjinali beyaz renklidir. Fakat günümüzde görsellik açısından sıkça renk boyaları ile farklı renklerde de yetiştirilmektedir. Orkidenizin çiçek açması ve her yıl çiçeklenmesi için doğru bakmanız bitkiyi küstürmemeniz gerekiyor. Orkide bakımında çoğu kişi yanlışlar yaptığı için orkideler bir daha çiçek açmıyor. Orkidenin çiçek açması için ne yapılmalı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Orkidenin Özellikleri

Dünya üzerinde yaklaşık 880 cinsi ve 22.000’den fazla türü olan orkideler, çoğunluğu tropik bölgeler olmak üzere geniş bir alana yayılmışlardır.

Beyaz, mavi, eflatun ve tonlu çiçekleri, dayanıklı yapısı ve güzelliği ile her dönemin en sevilen çiçeklerinden biri olan orkidenin ülkemizde de en bilinen ve tercih edilen orkide cinsi olan Phalaenopsis orkidedir. Bu türün kısa bir gövdesi vardır. Yayvan ve geniş yaprakları köklerini kapatır.

Yılda en az 2 defa çiçek açarlar ve 12 haftaya kadar çiçeklerini sergilerler. Eğer orkide bakımı güzel yapılırsa çiçeklenme 3 hatta 4 defa görülebilir.

ORKİDE NASIL SULANMALI?

Orkide sulamanın anahtarı aşırı su değil. Doğru orkide sulama, muhtemelen orkide bakımının doğru yapılması için en zor yanıdır. Bir orkide için uygun su miktarı, orkidenin türüne, içinde bulunduğu karışımın türüne ve orkidenin büyüdüğü ortama göre değişir. Orkideler 'doğru' miktarda su ister, ne çok fazla ne de çok az. Doğru miktar mevsime göre de değişir; orkideler sıcak olduğunda soğuktan daha çabuk kurur.

Bu, zaman ve sabır gerektirir, ancak orkideniz size sağlıklı çiçekler verdiğinde canlılığı ile karşılık verecektir. Kaçınılması gereken tek şey, bir orkidenin sulama sırasında verdiği su miktarını sınırlamaktır. Genel olarak, bir orkide serbestçe sulandığında, bitki ve ortam tamamen doyana kadar suyun saksının dibinden akmasına izin verildiğinde en büyük başarı ile karşılanır. Pratik bir bakış açısından bu, genellikle orkideyi lavaboya getirmek ve karışımdan serbestçe akan su anlamına gelir.

Orkide sulandıktan sonra, birkaç günden bir haftaya veya daha sonra herhangi bir şey olabilecek bir sonraki sulamaya kadar büyüme alanına geri dönmelidir. Bir rutin oluşturmak yardımcı olabilir, örneğin hafta sonu sulama ve hafta ortası bitkileri kontrol etme. Şüphe duyduğunuzda bekleyin.

İklime, nem oranına ve saksı harcına bağlı olarak orkideni haftada birkaç kez ila birkaç haftada bir sulaman gerekebilir.

Şeffaf saksılar, orkideni sulama zamanı gelip gelmediğine karar vermende sana yardımcı olabilir. Saksının içinde buğu/nem yoksa sulama zamanıdır.

Herhangi bir orkide karışımı fazla sulanabilir ve bitkinin ölümüne yol açabilir. Orkidelerin çoğu neredeyse kurumayı ve sonra suyla dolup tekrar kurumaya bırakılmayı sever. Karışıma bir kalem veya çubuk koymak ve orada bırakmak, daha sonra onu dışarı çekip karışımın içinin ıslak olup olmadığını görmenizi sağlar.

ORKİDE SAKSISI NASIL OLMALI?

Orkideler için kök büyümesi bitkinin sağlığının en iyi göstergesidir. Saksıda yetişen orkideler için kökleri çürütmemeye veya boğmamaya çok dikkat etmeliyiz.

İyi bir nem dengesi elde etmek, optimum orkide bakımı için çok kritik olduğundan, birçok orkide yetiştiricisi, köklerin ne zaman gelişip ne zaman gelişmediğini görmek daha kolay olacak şekilde şeffaf orkide saksıları seçer.

Şeffaf plastik kaplar, kökleri görmeyi ve ne zaman sulanacağını görmeyi kolaylaştırır. Saksı karışımı ıslandığında koyulaşır ve kurudukça yavaş yavaş açılır. Beyaz plastik kaplar ayrıca bazı fotosentezlere izin verirken sergileme için de çok çekici bir seçimdir.

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı?

Orkideyi budayınız. Budadığınızda eski yani ölü kısımlar gidip yenisi geldiğinde çiçek açmaya başlayacaktır.

Kök kısmını budarken budanılan yere tarçın ve bal sürüp etrafını iyice sarın.

Işık konusuna dikkat edin. Şeffaf bir saksı içerisinde ve direk olarak güneş ışığı almayan bir yerde yetiştirin. Orkide sıcaklığı sever ama ışığı direk alması zarar vermektedir.

Orkidenin sulanması en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Saksının altında su birikmemeli, haftada bir sulanmalıdır.

Bazen denilen yöntemler de çiçek açmaya yeterli olmadığında orkide 12 saat boyunca karanlık ortamda bekletilmektedir. Bu yöntemle orkideyi küstürüp bir anda çiçek açması sağlanır.

Orkidenin bakımını doğru yaparsanız çiçek açacaktır.

Evde orkide bakımı nasıl olmalıdır?

Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Yeterince güneş alamayan orkide çiçek açmayacaktır. Orkidenin üzerine gelen güneş yarı yarıya filtrelenmiş olmalıdır, yani dokunduğunuz zaman yaprakları hiç ısıtmamalı ya da çok az ısıtmalıdır.

Orkide çiçeği evde nasıl çoğaltılır?

Orkidenizin çiçek sapında fide oluşunca tekrar eski yerine alın. Sapta oluşan fide, büyüdüğü zaman sap birkaç santim alttan ve üstten keserek yavru fideyi ayrı saksıya dikebilirsiniz. Bir diğer orkide çoğaltma yöntemi ise ayırma yöntemidir. Phalaenopsis orkide çok seyrek kökünden yavru verir.