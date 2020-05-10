Orhangazi Emniyetinde müdür ve polis annelere sürpriz
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Gününde anne meslektaşlarına sürpriz yaptı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Gününde anne meslektaşlarına sürpriz yaptı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner ile birlikte emniyet müdürlüğünde görevli bayan polis memurlarının anneler gününü unutmadı. Emniyet Müdürlüğü önünde Müdür Ayşen Atik Çetiner ve bayan polis memurlarına çiçek veren diğer personel anneler gününü kutladı.