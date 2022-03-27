Orhangazi çocuk parklarıyla şenlenecek
Bursa Orhangazi Belediyesi ilçe genelinde muhtelif inşaat bakım onarım işleri yapılması işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale kapsamında 2022 yılı 6640 m2 Orhangazi İlçe Genelin 8 adet çocuk oyun parkı yapımı inşaatı gerçekleştirilecek. İhale Camikebir mah. Dervişbey cad. no:1 Orhangazi/BURSA adresinde 08.04.2022 tarih ve saat 10:00’da yapılacak. İhale kapsamındaki yerler yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günü içinde bitirilerek çocukların hizmetine sunulacak.
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