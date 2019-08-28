Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı çağrısı

AK Partili Orhan Miroğlu “Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum." dedi.

Ak Parti MYK üyesi Orhan Miroğlu, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz TV’den gönderilmesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Boşnak vatandaşlara söylediği sözlerden sonra Beyaz TV'den kovulan daha sonra reyting kaygısıyla Beyaz TV’deki Beyaz Futbol programında tekrar yorumcu olarak çağırılan Rasim Ozan Kütahyalı gelen tepkiler üzerine Beyaz TV’den bir kez daha gönderildi.

"Affedici olmalıyız"

AK Parti MYK üyesi Orhan Miroğlu, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulmasına karşı olduğunu belirtti. Miroğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bazen ünlü yazarlar, aydınlar ve politikacılar tarafından çirkin sözlerle aşağılanan bir halkın mensubu olarak diyorum ki affedici olmalıyız. Boşnak kardeşlerimizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekmeğinden eden bir ‘cezalandırmayı’ doğru bulmuyorum."