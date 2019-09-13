Orhan Miroğlu'ndan flaş itiraf: Yanılmışım, bir sorun görmüyorlar

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in kendisine yöneltilen "PKK marşının okunması ve marş okunurken ayağa kalkılması, size göre kayyum atanması için yeterli mi değil mi?" sorusuna "Yeterli değil" cevabı vermesine sert çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in skandal kayyım çıkışına tepkiler dinmiyor.

Orhan Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP milletvekiline, Hasan Basri Hoca soruyor: ‘PKK marşının okunması ve ayağa kalkılması, sizin için kayyum atanmasına yeterli mi değil mi?’Cevap: ‘Bana göre yeterli değil’, HDP nasıl ki, PKK üzerinden kriminalize ediliyor, şimdi de CHP, HDP üzerinden kriminalize ediliyor demiştim. Yanılmışım. CHP’li vekiller, kendilerini bayağı aşmışlar, misak-ı milli kitabını kapatmış, PKK marşının okunmasında bile bir sorun görmüyorlar artık" ifadelerini kullandı.