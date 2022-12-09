Orhan Gencebay'ın eşinden şok çıkış!

Orhan Gencabay'ın eşi Sevim Emre, geçtiğimiz akşam eşi ile gittikleri bir mekanın çıkışında oldukça öfkeleneceği bir olay yaşadı. Eşi Orhan Gencebay'ın yanına gelen karton toplayıcısına sinirlenen Sevim Emre, "çete olmuş bunlar" diyerek tepki gösterdi.

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda oturan ünlü çift, çıkışta magazin basınına röportaj verdiler. Sohbet ederken Orhan Gencebay'ın yanına bir karton toplayıcısı geldi ve usta sanatçı para verdi.

ORHAN GENCEBAY'IN EŞİ SEVİM EMRE'Yİ KIZDIRAN ANLAR! ONU GÖRDÜ ÇILDIRDI...

Bu anlarda Sevim Emre çıldırdı ve muhabirlere, "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Gencebay, "Ufak bir operasyon geçireceğim. Bir kist var, iki dakikalık bir ameliyatla hallolacak" dedi.