Orhan Gencebay'ın bu sözleri yetti! Muhalif kesim çıldırdı

Sanatçı Orhan Gencebay, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki siyasi oluşumdan sanat dünyasına kadar birçok konu hakkında firkirlerini açığa vuran Gencebay, yaptığı açıklamalarla muhalefet kanadından eleştirilere maruz kaldı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını cevaplayan Gencebay, CHP'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi demeyi yanlış bulduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgülerde bulundu.

Orhan Gencebay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor"



"Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar. Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim. Müzik sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, taleplerimizi kime söyleyeceğiz, kimden yardım isteyeceğiz? Devletimizden. Daha önceki liderlerle de bir araya gelirdim. Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor. Yıllardır tanıyorum kendisini. 'Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak' demişti bana yıllar önce. Bu hedefini de başarmak için kararlı şekilde çalışıyor.

"Ülkemizin iyiliği için yapılan her şeyi desteklerim"

Ülkemizin daha iyi olması için yapılan her şeyi desteklerim ben. Muhalefetsiz olmaz ama sadece muhalefet yapmak için eleştirmek doğru değil. Muhalefet de iktidar da vatanımızın iyi olacağı değerlerde birleşmeli.

"Çıkıp hâlâ 'Suriye'de ne işin var?' diyenler var"

Özellikle de milli konularda. Muhalefetin de mantığı olmalı. Çıkıp hâlâ 'Suriye'de ne işin var?' diyenler var. Ben de onlara soruyorum: Avrupa'nın, Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Atatürk, 'Ülkemizin güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar' demişti. 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenler, Atamızı iyi tanımıyor demek ki.

"CHP'ye Atatürk'ün partisi demek doğru değil"

CHP'ye Atatürk'ün partisi demek doğru değil. CHP demokrasi gereği kurulan ilk parti. Bu partinin kurulmasına da Atatürk öncülük etmiştir. Siyasi ve milli konular birbirinden ayrılmalıdır. Suriye, Akdeniz, Libya, Adalar ve Kıbrıs gibi konularımız mili meselemizdir. Önemli olan ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Milli konuları siyasete çekmemek gerekiyor."