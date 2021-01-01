Orhan Gencebay'dan koronavirüs aşısı kararı
Koronavirüs aşısına ilişkin konuşan sanatçı Orhan Gencebay, aşı olacağını belirterek ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var." dedi.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen sanatçı Orhan Gencebay, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur"
Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı.