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Sosyal Medya Orhan Gencebay'dan AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a özel şarkı
Sosyal Medya

Orhan Gencebay'dan AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a özel şarkı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 10:09:00 - 2024-02-03 10:13:19

Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.

Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti.

Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.

Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:
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