Orhan Gencebay Yeşilay için kamera karşısına geçti: Babalar sözünü tutar

Kampanya kapsamında hazırlanan kamu spotunda, bağımlılıklardan uzak durmanın ve sağlıklı bir yaşam sürmenin güçlü bir kararlılık gerektirdiği mesajı veriliyor. Kamu spotunda yer alan Orhan Gencebay ise sigarayı 44 yıl önce bıraktığını hatırlatarak, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya davet etti.

“YEŞİLAY 100 YILI AŞKIN SÜREDİR İNSANIMIZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

Orhan Gencebay, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilay bizim gururumuzdur. 100 yılı aşkın süredir insanlarımızın iyiliği ve sağlığı için çok kıymetli çalışmalar yürütmektedir. Ben de Orhan Baba olarak Yeşilay'a saygı duyuyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayatımızda zaman zaman kötü alışkanlıklar edinebiliyoruz. Bunların başında da sigara geliyor. Ben 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sigaranın verdiği zararları çok az şey verir. Özellikle gençlerimizin çok küçük yaşlarda sigarayla tanıştığını gördükçe üzülüyorum.

Gençlerimize tavsiyem, alkol ve sigaradan medet ummasınlar. Hayatı güzelleştirmek için güzel ve iyi olana yönelmemiz gerekir. Yeşilay da yıllardır insanımıza doğru yolu göstermek için çalışan en önemli kurumlarımızdan biridir. İnsanız, hata yapabiliriz. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Hatasız kul olmaz. Ben bütün evlatlarımıza ve insanımıza, tecrübeli bir ağabeyleri olarak şunu söylemek istiyorum: Kötü alışkanlıklar hayatı zorlaştırır, iyilik ise insanı güçlendirir. Kendinizle barışık olun. Kendisiyle barışık olan insan kolay kolay yanlış yollara sapmaz ve daha mutlu yaşar. Sevgiyi, saygıyı ve iyiliği hayatınızdan eksik etmeyin. Berhudar olun."

Televizyon, radyo, dijital platformlar, açık hava ekranları ve sosyal medya mecralarında yayınlanan kampanya ile milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor.