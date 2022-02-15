Orhan baba bile isyan etti!

Orhan Gencebay, ailesiyle birlikte yemek yediği bir mekanın çıkışında açıklamalarda bulundu.

Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi isimlerin ahlaksız sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, "Edepli olmak lazım." dedi.

Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." dedi.