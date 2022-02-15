  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Orhan baba bile isyan etti!
Gündem

Orhan baba bile isyan etti!

Orhan Gencebay, son aylarda iyice moda olan, özellikle Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi sanattan ziyade vucutlarını teşhir ederek para kazanmak isteyen kadınların ahlaksız sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 13:06:00 - 2022-02-15 13:12:42
Orhan baba bile isyan etti!

Orhan Gencebay, ailesiyle birlikte yemek yediği bir mekanın çıkışında açıklamalarda bulundu.

Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen Gülşen, Hadise, Hülya Avşar ve Hande Yener gibi isimlerin ahlaksız sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, "Edepli olmak lazım." dedi.

Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay