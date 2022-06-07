Orhan Aydın'a bak sen! Tiyatrocunun parasını devlet, imamın parasını cemaat ödesin

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"Devlet vatandaşlarına eşit davranarak her türlü hizmeti bedava sunmalı." diyen sosyalist ve komünistler, konu İslam olunca, "Müslümanlar kendilerine hizmet edenlerin maaşını kendileri ödesin." diyerek ikiyüzlülüklerini gözler önüne seriyor.

Pandemi ile mücadele sürecinde "Devlet sanatçılara neden para vermiyor?" diyerek tiyatrocular için dilenen Orhan Aydın, Twitter hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

O zaman tiyatrocuların maaşını da izleyicileri versin!

Aydın, toplumun ezici çoğunluğuna hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı için "Kapatılmalı." çağrısı yaptı.

Her açıklamasında dindar insanları ötekileştiren Orhan Aydın, bu sefer de tiyatrocular için para beklediği devletin, imamlara maaş vermesinden rahatsız oldu.

Aydın, bazı inançları provoke ettiği mesajında, "Tüm diğer ibadethaneler gibi camilerin her tür giderleri de ibadet edenler tarafından ödenmelidir." ifadelerini kullandı.