Örgütün militan devşirme mekanizmasına destek! FETÖ’nün her ‘ateş’ine odun taşımış

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Ankara’nın göbeğinde gündüz vakti öldürülen ve CHP ve aveneleri tarafından cinayeti MHP’ye yıkılmak istenen Sinan Ateş, FETÖ’nün militan kaynağı olarak kullandığı dershanelerin kapatılması ile ilgili süreçte de tarafını, FETÖ’den yana koymuş. Örgütün MİT TIR’ları ihanetinde ve 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüsü sırasında hainlere arka çıkan Ateş, dershane sürecinde de örgüte destek verdiği belirlendi. Ateş, @turantoprak16 adlı kullanıcıya cevap verdiği tweetlerinde, “Sırf birilerini zorda bırakma maksadıyla söz konusu tasarrufun arifesinde olduğunu düşünüyoruz.” “abi ben samimi bulmuyorum birileriyle hesaplaşmak adına bu yapılıyor eğitimden değil git başka yerden hesaplaş demek gerek” diyerek FETÖ’ye ait dershanelerin kapatılmasına karşı çıktığı öğrenildi.

FETÖ’NÜN HER KUMPASINA DESTEK

Diğer yandan Türkiye’nin üzerinde kara bulutların dolaştığı 2013 – 2016 yılları arasında FETÖ’nün kurduğu bütün kumpaslara destek veren Ateş, 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüsü sırasında hainlere arka çıkarken Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak 2014 ve Adana Ceyhan’da 19 Ocak 2014’te Suriye’ye giden MİT’e ait yardım tırlarını durdurarak kumpas kurmasına sosyal medyadan destek verdiği öğrenilmişti.

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