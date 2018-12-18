Örgütte kritik görevler yaptılar! 2 isim hücre evinde yakalandı
Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve kritik görevlerde olduğu tahmşn edilen eski öğretmen çift, örgütün hücre evinde yakayı ele verdi.18 Aralık 2018 Salı 12:32
Niğde ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve eşi Ö.U'nun, Niğde'de örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evinde saklandığı tespit edildi.
Bylock şüphesi de var
Polis ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen çifti, saklandıkları hücre evinde gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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