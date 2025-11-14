  • İSTANBUL
Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak
Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve gelecek hafta TBMM'ye sunulması beklenen "11. Yargı Paketi", suçla mücadelede önemli düzenlemeler getiriyor. Teklifle, örgüt faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullananların cezası bir kat artırılırken, meskun mahalde silahla ateş etmenin alt ve üst sınırları yükseltiliyor ve trafikte yol kesme eylemi müstakil suç olarak tanımlanıyor.

AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürüttüğü 11. Yargı Paketi çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifi, özellikle toplum güvenliğini tehdit eden eylemlere ve bilişim suçlarına karşı cezaları ağırlaştırıyor.

Güler başkanlığında kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "kanun teklifinin" çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

