Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 48 yaşındaki Mustafa Uyar'ın, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Uyar'ın, 12 Eylül'de beyin ölüm gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Uyar'ın organları bağışlandı. Bunun üzerine İzmir'den gelen ekipler tarafından Uyar'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Mustafa Uyar'ın ailesine başsağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Denizli'de başlattıkları "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesiyle organ bağışına olan duyarlılığı artırdıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirme amacıyla yola çıktığımız proje kapsamında, hem kadavradan organ bağış sayısını hem de organ bağışında bulunmayı beyan eden kişi sayısını artırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda şu ana kadar Denizli'de 9 bin organ bağış sayısına ulaştık. Kadavradan organ bağış sayılarında da 2019 yılında, Denizli'de Mustafa Uyar'la birlikte 40 beyin ölümü gerçekleşti ve bunlardan 18'inin organları ailesi tarafından bağışlandı. Rakamlara baktığımızda vatandaşlarımızda organ bağışı konusunda duyarlılığın arttığını görüyoruz."