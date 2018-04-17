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Organları bağışlanarak 3 hastaya umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki kadının organları, organ nakli bekleyen 3 hastaya yaşam umudu oldu.

17 Nisan 2018 Salı 10:00
Organları bağışlanarak 3 hastaya umut oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Nisan'da "bilinç bulanıklığı" tanısıyla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan S.E'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü görevlileri Ömer Atsal ve Fuat Çöken, S.E'nin ailesine organ bağışı konusunda bilgi verdi. Aile üyeleri de birden fazla canın kurtulmasına vesile olacak organları bağışlamak istediklerini beyan etti.

Bunun üzerine Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve S.E'nin böbrekleri ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları tarafından 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:00
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. beyin ölümü
  4. organ nakli

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