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Organları 5 kişiye umut oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Hanife Özdemir’in organları 5 kişiye umut oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:34
Organları 5 kişiye umut oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Hanife Özdemir’in organları 5 kişiye umut oldu.


Hanife Özdemir, 15 gün önce yaşadığı beyin kanaması nedeniyle Samsun Gazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, Özdemir’in dün itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Aile, organları bağışlama kararı aldı. Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek, en uygun hastalar belirlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden gelen hocalar tarafından organların ve dokuların çıkarımı yapıldı. Çıkarılan organlar, acılı ailenin gururlu bakışları arasında organ bekleyen diğer hastalara umut olmak için yola çıktı.


Organları 5 kişiye umut olacak olan Hanife Özdemir’in ağabeyi Nafiz Kutlu, “Birilerini kurtarması için organlarının bağışlanması kararını aldık. Çok üzgünüz. İnşallah kardeşimin organları birilerine yaşam umudu olur” dedi.



"Organlarımızı bağışlayalım ki organ bekleyenlere umut olsun”


Organların 5 kişiye yaşama umudu olduğunu söyleyen Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Hanife Özdemir, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere cevap vermedi ve beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz, çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine de Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçerek, en uygun alıcıların tespitini sağladık. 2 böbrek, karaciğer ve 2 kornea toplamda 5 ayrı insanımıza umut olmak üzere Türkiye’deki çeşitli hastanelere gönderildi. Böbrek ve karaciğerler THY’nin tarifeli uçağı ile 3 ayrı hastaneye gönderilirken, kornealar da Ondokuz Mayıs Üniversitesine gönderildi. Bu onurlu davranışı yapan ailemize de saygılarımızı sunuyorum. Hanife hanım, ölmeden önce organ bağışında bulunmuş. Halkımıza da yaşarken organlarını bağışlamanın öneminden bahsediyoruz. Organlarımızı bağışlayalım ki organ bekleyenlere umut olsun” diye konuştu.


Böbrekler ve karaciğerler İstanbul’da organ bekleyen hastalara gönderilirken, kornealar ise Samsun’daki hastalara gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:34
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