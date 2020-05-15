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Organize suç örgütleri Kovid-19 önlemlerini istismar ediyor

Avrupa Birliği ortak polis teşkilatı Europol'un raporunda, suç örgütlerinin salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını aşmak için kargo treni, tırların gizli bölmeleri ve bot kullandıklarına dikkat çekiliyor - Raporda, farklı ülkelerde çalışan ancak seyahat kısıtlamalarına takılan kişilerin insan kaçakçılarına başvurdukları belirtiliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:01:09 -
Organize suç örgütleri Kovid-19 önlemlerini istismar ediyor

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği ortak polis teşkilatı (Europol), organize suç örgütlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerin önlemler kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamalarını istismar ederek kargo treni, tırların gizli bölmeleri ve bot kullandıklarını belirtti.

Europol’e bağlı Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezinin (EMSC) hazırladığı yıllık raporda, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sebebiyle organize suç şebekelerinin göçmen ve insan kaçakçılığında daha acımasız yöntemler uygulamaya başladığını ortaya koydu.

Raporda, suç şebekelerinin, seyahat kısıtlamalarını aşmak için kargo treni, tırların gizli bölmeleri ve bot kullandıkları vurgulandı.

Başka ülkelerde çalıştıkları için sınır geçmek isteyen fakat seyahat kısıtlamalarına takılan kişilerin de insan kaçakçılarına başvurduklarına dikkati çekilen raporda, 2019'da gerçekleştirilen 5bin 853 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 bin 211 şebeke üyesinin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, internetten faaliyet gösteren suç şebekelerinin, gruplar halinde Türkiye’den Yunanistan’a geçişi organize ederek Balkan ülkelerinden geçişi sağladıkları, ayrıca Nijerya’daki kadınları ekonomik dezavantajlarını kullanarak istismar ettikleri vurgulandı.

Europol, pandemi sebebiyle artan kaçakçılık tehdidine karşı maddi ve manevi kırılganlık yaşayan kişileri korumanın önemininin altını çizdi.

Raporda görüşlerine yer verilen Europol Direktörü Catherine De Bolle, bilgi paylaşımının önemine dikkati çekerek "Organize suç şebekeleri sadece siber suçlar, sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık alanlarında değil göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinde de yöntemlerini değiştirdi." ifadelerini kullandı.



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