Organizasyon deneyimi ile güçlü adımlar

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu kadar geniş çapta birçok organizasyonuna imza atan MÜSİAD yönetimi, bu yıl da kollektif çalışma ile başarılı bir sonuç almaya odaklandı. MÜSİAD EXPO Fuar, Forum ve Organizasyon Komisyonu Başkanı Burak Benşin, süreçle ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

MÜSİAD EXPO; 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren gerek üye sayısı gerekse dünya üzerindeki teşkilatları ile Türkiye’nin en büyük ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD’ın en büyük organizasyonu ve markasıdır. İki yılda bir düzenlediğimiz fuarımızın, bu yıl 17.’sini gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece MÜSİAD üyelerinin stant bazlı katılım gösterebildiği ve tüm sektörleri kapsayan bir genel ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO’yu, CNR Fuar Merkezinin holünde gerçekleştiriyoruz.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir organizasyonu üyelerimizle yapabiliyor olmak başlı başına büyük bir başarıdır. Yılların getirdiği tecrübe ve birikimimizle fuarımıza kattığımız yenilikleri birleştirerek bu süreci, en doğru şekilde yönetmeye gayret ediyoruz.

MÜSİAD EXPO’nun en önemli avantajlarından biri yabancı alım heyeti ve ziyaretçi katılımlarıdır. Çünkü bu durum, katılımcı firmaların ihracatının arttırılmasında çok önemli fırsatlar sunuyor. Öncelikle yurtdışındaki şube ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla bölgenin en önemli ticaret odaları, kurum ve kuruluşlarının fuarımıza getirilmesini organize ediyoruz.

Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde yurtdışındaki ticaret müşavirliklerimiz ile koordineli bir şekilde yabancı alım heyetlerinin fuara getirilmesini sağlıyoruz. Haricen dünya üzerinde 108 yabancı kurum ve kuruluş ile partnerlik anlaşmamız mevcut. Bu kurumların katılımını organize ediyoruz. İlaveten seçtiğimiz stratejik ülkelere roadshow’lar düzenliyor, ilgili ülkedeki en önemli kuruluşları ziyaret ederek birinci ağızdan fuarımızın fırsatlarını anlatıyor, kendilerini fuarımıza davet ediyoruz.

İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz 16. MÜSİAD EXPO Fuarının istatistiki verilerini değerlendirdiğimizde 124 ülkeden 7 bin sanayici ve iş insanı, 27 ülkeden 97 bakan, 436 stant katılımlı firma ve bu firmaların yüzde 78 oranında somut iş sağladıklarını görüyoruz. En son fuarımızda önemli bir başarı yakaladık. Bu yılki hedefimiz bunu bir adıma daha ileriye götürmektir. Bu misyonla çok yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Uluslararası adıyla “IBF-International Business Forum” -Uluslararası İş Forumu, Bir sivil toplum kuruluşu olarak MÜSİAD EXPO gibi bir organizasyonu üyelerimizle yapabiliyor olmak başlı başına büyük bir başarıdır.

Alım heyetleri geliyor

Alım heyeti programımızın kapsamını bu yıl genişlettik. 50 ülkeden profesyonel alıcıyı, MÜSİAD davetlisi olarak ağırlayacağız. Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Etiyopya, Fas, Tunus, Nijerya, İran, Irak, Sudan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hedef olarak belirlediğimiz ülkelerdeki ticaret müşavirlikleri ile iş birlikleri yaparak alım potansiyeli yüksek işadamlarının Türkiye’ye davet edilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl hedef ülkemiz: Afrika. Nijerya, Nijer, Senegal, Fildişi ve Güney Afrika’da tanıtım çalışmalarımız devam ediyor. O bölgelerden çok sayıda işadamına burada yer vererek iki ülke arasındaki ticareti arttırmayı amaçlıyoruz.

Alım heyetleri ile ilgili ülkeleri belirlerken özellikle Türkiye’nin hedeflediği pazarlara fokuslanıyoruz. Bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmak da ana amaçlarımız arasında yer alıyor.

High Tech Port by MÜSİAD fikri nasıl doğdu?

High Tech Port; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için ortaya koyduğu bir vizyon projesidir. Türkiye’nin yüksek teknoloji algısını kuvvetlendirmek ve milî teknolojilere sahip çıkmak adına organize edilen High Tech Port; yatırımcı, üretici ve proje sahipleri ile yerli-yabancı işadamlarıyla, ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından paydaşları bir araya getiren aynı zamanda millî teknolojilere sahip çıkarak dünya ile buluşturan önemli bir iş geliştirme platformudur. High Tech Port organizasyonumuz, 2014 yılında düzenlediğimiz 15. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı ve büyük beğeni topladı. Sonraki süreçte de Katar’da düzenlendi ve çok büyük ses getirdi. 2016 yılındaki 16. MÜSİAD EXPO’da 3. High Tech Port’u düzenledik. Bu yılki 17. MÜSİAD EXPO’da da 4. High Tech Port’u organize ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun ülkemize kattığı değerleri ve çıktıları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da gerek ülkemizde gerekse yurtdışında bu organizasyonu gerçekleştireceğiz.