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Organik ürünler tüketiciye aracısız olarak ucuza ulaşıyor

Bursa’nın Keles ilçesinde köylüler organik ürünlerini yol kenarında satıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
Organik ürünler tüketiciye aracısız olarak ucuza ulaşıyor

Bursa’nın Keles ilçesinde köylüler organik ürünlerini yol kenarında satıyor.


Keles-Bursa yolu üzerinde bulunan Çaybaşı kırsal mahallesinde yaşayan çifçiler, ürettikleri sebze ve meyveleri yol kenarında kurdukları tezgâhlarda pazarlıyorlar. Keles ve civarında yaşayan insanların ekserisi geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Ürettikleri mahsulleri ise çoğunlukla pazarlarda kendileri satıyor. Köylüler pazarın haricinde Keles-Bursa yolu üzerinde kurdukları tezgâhlarda da mallarını satıyor.


Vatandaşlar, organik ürünlere aracısız ulaşıyor. Keles’e piknik yapmak maksadı ile gelenlerin çoğu bu tezgâhlardan mutlaka bir şeyler almadan gitmiyor. Çaybaşılı çiftçiler ürettikleri mahsulleri tüketiciye doğrudan ulaştırıyor. Vatandaşlar, taze sebze ve meyve ile pekmez gibi gıda ürünlerini ucuza almanın mutluluğunu yaşıyor.


Çaybaşı Muhtarı Ali Karakaya, “Bizler geçimimizi tarım ile sağlıyoruz. Ürettiklerimizi burada satıyoruz. İlk önce buraya 2-3 çiftçimiz tezgâh açtı. Talep fazla olunca diğer çiftçi kardeşlerimiz de mahsûllerini buraya getirerek satmaya başladı. Böylece tezgâh adedi arttı” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
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