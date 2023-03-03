'Organik' ibaresi tam anlamıyla nedir, ne değildir? Kaç liraya satılır? İşte bilinmesi gerekenler, o detay

Organik gıda nedir, ne değildir? İşte bilinmesi gerekenler

Özellikle organik gıda olarak adlandırılan ürünler son yıllarda tüketicilerin daha fazla dikkatini çekiyor. Organik gıda olarak adlandırılan ürünler, yapay kimyasallar, antibiyotikler, genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar veya hormonlar kullanılmadan yetiştirilen ürünlerdir. Bu noktada Avrupalı şirketlerin domates tedariki için rotasını Türkiye'ye çevirmesi gündeme gelmişti. Diğer bir değişle, herhangi bir katkı maddesi ya da dışarıdan herhangi bir kimyasal kullanmadan, sadece organik ve hayvansal gübrelerle yetiştirilen tüm ürünler bu şekilde tanımlanıyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan ibare kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. Bu gün organik ibare ne demek? ona bakacağız.

Peki, organik gıda tercih ederken ve alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Doğal ve organik ibarelerine dikkat!

Doğal ve organik kavramları her zaman için aynı anlamları taşımazlar. Çeşitli ürünlerin üzerinde belirtilen doğal kelimesi, o gıdaların organik olduğunu göstermez. Bir ürünün organik etiketini taşıyabilmesi için yetkili kurumlar tarafından denetlenmiş olması ve organik ürün sertifikasına sahip olması gerekir.

Kimyasal ve yapay katkı maddesi içermeyen ürünler

Yapılmış olan araştırmalara göre organik besinler; daha az pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan karışımlar) içermeleri, ekstra taze bir yapıya sahip olmaları, hiçbir şekilde kimyasal maddeleri ve yapay katkıları içermemeleri gibi nedenler dolayısıyla daha sağlıklı olarak tanımlanmaktadır.

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Organik ürün nasıl anlaşılır?

Organik gıda almak istenildiğinde üzerinde organik logosu olup olmadığına dikkat edilmelidir. Gıdaların üzerindeki etiketler, ürünün organik olup olmadığını gösterir. Eğer bir ürünün etiketi ya da logosunun üzerinde ‘%100 Organik‘ ibaresi var ise, bu ibare ürünün tamamen organik bileşenlerden üretildiğini gösterir. ‘Organik’ ibaresi söz konusu ise, üründeki bileşenlerin en az %95’i organiktir. ‘Organik ile üretilmiştir’ bilgisi mevcut ise, üründeki malzemelerin en az %70’i organiktir.

Ürünler sertifikalı olmalıdır

Ürünlere ait sertifikalar, ürünün tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini, hiçbir zararlı madde kullanılmadığını, geri dönüşümünün kolay olduğunu ve ekolojik dengeyi koruduğunu belgelenmektedir. Organik ürünler tercih edilirken mutlaka sertifikaya sahip olup olmadıkları kontrol edilmelidir.

Muhafaza koşullarına dikkat edilmelidir

Organik gıda alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri ise, satın alınacak ürünün muhafaza koşuludur. Her besinin kendine ait muhafaza koşulu vardır. Ortamın sıcak ya da nemli olması, saklanacak alanın güneş alan ya da ışıklı bir ortam olmaması ürünün saklama süresini etkilemektedir. Dolayısıyla organik ürünler temin edilirken muhafaza koşullarına da dikkat edilmelidir.

Organik ürünler daha mı besleyicidir?

Bu konuda yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte, şu ana kadar yapılan çalışmalara göre, organik ürünlerin daha besleyici olduğu kesinlik kazanmamıştır. Besinlerin besleyicilik oranlarını belirleyen en önemli kriterlerin başında tüketilmeden önce rafta geçirdikleri süre gelmektedir.

Nasıl ulaşırım?

Artık birçok markette ve pazar yerinde organik gıda ile ilgili özel bölümler bulunmaktadır. Küçük bir araştırmayla yakın çevrede organik gıdalar satan dükkanları, marketleri kolayca bulmak mümkündür. İnternet üzerinden ise ürünleri istenilen adrese kargo ile gönderen tedarikçiler bulunmaktadır.

Organik tarım nedir?

Organik yöntemlerle yetiştirilen hayvanlara insanca ve saygılı davranılır. Örneğin, tavuklar serbest dolaşıyor ve kafeslerde tutulmuyor ve inekler yemliklerde tutulmuyor. Hayvanlar ayrıca herhangi bir büyüme düzenleyici ilaç, steroid, hormon veya antibiyotik ile beslenmez. indigodergisi'ne göre: Bununla birlikte, hayvanlar hastalığı önlemek için aşılarla tedavi edilebilir.

Organik tarım aynı zamanda çevreyi korumak ve su, toprak ve enerji tasarrufu yapmak ve yenilenebilir kaynakları ve doğal tarım döngülerini kullanmak dahil olmak üzere mevcut ekosistemlerle uyum içinde çalışmakla da ilgilidir.

Topraktaki besin maddelerinin tükenmesini önlemek için mahsulleri döndürmek ve mahsulleri ve hayvanları entegre etmek gibi geleneksel çiftçilik yöntemleri sıklıkla kullanılır.

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