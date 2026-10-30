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Gündem Nihat Hatipoğlu: Yoga dini bir uygulamadır! Müslüman yoga yapamaz
Gündem

Nihat Hatipoğlu: Yoga dini bir uygulamadır! Müslüman yoga yapamaz

Yeniakit Publisher
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Nihat Hatipoğlu: Yoga dini bir uygulamadır! Müslüman yoga yapamaz

Nihat Hatipoğlu köşe yazısında, son dönemde hemen her yerde mantar gibi çoğalan yoga salonları ve yogacılarla ilgili sorulan ‘Yoga yapmanın Hükmü nedir? sorusuna, yoganın başka bir dinin ibadetlerine dayandığının altını çizerek “Bir Müslüman'ın bini bilerek yoga yapması uygun değildir" cevabını verdi.

Dünyada ve Türkiye’de giderek artan sayıda kişi sağlıklı yaşam ve spor için yoga ile ilgilenirken, Nihat Hatipoğlu "Kralın huzurunda tarihi savunma" başlıklı Sabah gazetesindeki köşe yazısında, konuyla ilgili bir soruyu cevapladı. "Yoga yapmanın hükmü nedir" sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Yoganın dini bir yönü de olduğunu" belirterek "Bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir" dedi.

DİNİ BİR UYGULAMADIR

İşte o cevap: "Yoga, Hinduizm ve Budizm'de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak kişinin arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedir. Ancak yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir ("Brahmanizm", DİA, VI, 331). Buna göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir."

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Yorumlar

Molla kasım

Nihat hoca doğru söylemiş kendisini tebrik ederim Allah cc razı olsun

Misafir

Yogo yapacağına otur bir köşede tefekkür yap
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