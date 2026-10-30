Elektrikte devlet desteği düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) gerçekleştirdiği son toplantıda alınan kararla, mesken aboneleri için 2027 yılında geçerli olacak son kaynak tedarik limiti yıllık 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi.

Aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime ve güncel fatura bedeliyle aylık ortalama yaklaşık 820 lira ve üzeri ödemeye denk gelen söz konusu limit, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye genelinde yer alan yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin yaklaşık 6,5 milyonunu kapsayacak düzenlemeyle, toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7'si yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak.

TARIMSAL FAALİYETLER VE BAZI HASSAS GRUPLAR DÜZENLEME KAPSAMI DIŞINDA

Yapılan düzenlemede bazı abone grupları ve hassas tüketici kategorileri muaf tutuldu. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmezken, tarımsal üretimle uğraşan aboneler karardan etkilenmeyecek. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kilovatsaatlik limitte de herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Mesken grubunda yer alan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de düzenlemenin dışında bırakıldı. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler bu uygulamadan muaf tutulmaya devam edecek.

"GERÇEK MALİYETLERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK EDİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi. Düzenlemenin amacına ilişkin yapılan değerlendirmede, "Yıllık tüketim miktarının 3 bin kilovatsaat ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15 bin kilovatsaat ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer, sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

2027 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2027 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2026 yılında limitin aşılması halinde, bu limite ulaşılan ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış tüketicilere yüksek tüketimli son kaynak tarife maliyetleri uygulanacak.

YENİ TARİFENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TAKVİM VE ÖRNEK SENARYOLAR

Sürecin işleyişine dair belirlenen takvim örneklerle açıklandı:

- 2026 yılı Ekim ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla 2026 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren,

- 2026 yılı Aralık ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla 2026 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1 Mart 2027 tarihinden itibaren,

- 2026 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaatin altında kalan ve 2027 yılı Haziran ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla 2027 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1 Eylül 2027 tarihinden itibaren,

- 2026 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaatin altında olan ve saatlik okumanın yapılabildiği, 31 Temmuz 2027 tarihi saat 23.59'da okunan sayaç veya düzenlenen faturayla 2027 takvim yılı tüketimi 3 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına ise 1 Ekim 2027 tarihinden itibaren son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanacak.