Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kapısı kültür ve sanat kapısıdır. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaksa daha fazla kültüre, sanata, edebiyata yatırım yapmamız lazım." dedi.

Yayman, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde katıldığı Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın açılışında, Erzurum'un Anadolu coğrafyasını mayalayan Türkiye'nin açık hava müzesi şehri olduğunu söyledi.

Erzurum'un yiğit, vatansever ve kitapsever insanların şehri olduğunu belirten Yayman, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kapısı kültür ve sanat kapısıdır. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaksa daha fazla kültüre, sanata, edebiyata yatırım yapmamız lazım." diye konuştu.

Yayman, okumanın hayalleri gerçekleştirmede bir vasıta olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük eserler yapmıştır. Otoyol miktarını 1700 kilometreden 4 bine, duble yolu 6 bin kilometreden 30 bine, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan 20 bin dolara çıkarmıştır ama en önemli eserleri bence kitap, kültür ve sanat alanında yaptığı eserlerdir. AK Parti dönemini tarihçiler yazdığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için ayrı bir parantez açacaklardır, bu Cumhurbaşkanımızın vizyonunu kültüre ve sanata bakışını ortaya koyan küresel bir eser olmuştur. Şimdi kültürün ve sanatın zamanıdır çünkü kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolarken herkes ancak barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayabilirdi. Ama kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolar olduğunda yarın inşallah 30 bin dolar olduğunda hepimiz dönüp kendimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi keşfetmek durumunda kalacağız."

- "Daha fazla Nobel Edebiyat Ödülü alacak insanlara ihtiyacımız var"

Aziz Sancar'ın Anadolu'daki üniversiteleri dolaştığını dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"86 milyona bir Nobel Bilim Ödülü yetmez. Genç kardeşlerim inşallah sizler büyüdüğünüzde ve 21. yüzyılın Türkiye'sini inşa ettiğinizde daha fazla Nobel Bilim Ödülü almalısınız. Daha fazla Nobel Edebiyat Ödülü alacak insanlara ihtiyacımız var, bunun yolu da bu kitap fuarlarından geçer. Yol yaparsınız, daha iyisini yapan gelir, şehir hastanesi yaparsınız, zamanla eskir daha iyisi yapılır ama bir şehirdeki en önemli eserlerden biri büyük devasa, ışıkları 24 saat yanan kütüphaneler ve herkesin gidip hoşça vakit geçirdiği müzelerdir. Eğer Erzurum'u kültürün ve sanatın merkezi haline getireceksek bunun için kitap fuarları çok daha önemli hale gelmiştir."

Yayman, çevre illerde yaşayanları fuara davet ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Erzurum için yazar evi talep etti, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kütüphane sohbetlerinin birini de kentte yapmak istediğini söyledi.