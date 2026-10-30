  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de halk ‘savaş’ dedi! 7'den 70'e teröristler Bakan Tekin çirkin yalana sert çıktı! Ders kitaplarında fotoğrafım nasıl olur? Fenerbahçe derbisindeki gönderme sebebiyle Galatasaray'a ceza verildi Bakırköy Belediyesi'ndeki operasyonda flaş gelişme! Tam 61 kişi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası ezelden ebede kadar kardeştir Yeni Partili belediye iflasın eşiğinde! Başkan Erdoğan TDT liderlerini ağırlıyor... İşte toplantıdaki konular MİT'ten nokta operasyon! DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ‘Abdullah’ kod adlı Uğur Bahadır enselendi Güvenilir restoranda gıda terörü! 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar! 1'i yurt dışında çıktı
Gündem Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar
Gündem

Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu 8. Kitap Fuarı'nın açılışında muazzam bir kültür hamlesinin fitilini ateşledi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde kitapseverlerle buluşan Yayman, Erzurum'un Anadolu coğrafyasını mayalayan yiğit ve vatansever insanların şehri olduğunu vurgulayarak, 21. asrın Türklerin asrı olması için kültüre ve sanata yatırımların katlanarak artacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kapısı kültür ve sanat kapısıdır. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaksa daha fazla kültüre, sanata, edebiyata yatırım yapmamız lazım." dedi.

Yayman, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde katıldığı Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın açılışında, Erzurum'un Anadolu coğrafyasını mayalayan Türkiye'nin açık hava müzesi şehri olduğunu söyledi.

Erzurum'un yiğit, vatansever ve kitapsever insanların şehri olduğunu belirten Yayman, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli kapısı kültür ve sanat kapısıdır. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaksa daha fazla kültüre, sanata, edebiyata yatırım yapmamız lazım." diye konuştu.

 

Yayman, okumanın hayalleri gerçekleştirmede bir vasıta olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük eserler yapmıştır. Otoyol miktarını 1700 kilometreden 4 bine, duble yolu 6 bin kilometreden 30 bine, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 500 dolardan 20 bin dolara çıkarmıştır ama en önemli eserleri bence kitap, kültür ve sanat alanında yaptığı eserlerdir. AK Parti dönemini tarihçiler yazdığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi için ayrı bir parantez açacaklardır, bu Cumhurbaşkanımızın vizyonunu kültüre ve sanata bakışını ortaya koyan küresel bir eser olmuştur. Şimdi kültürün ve sanatın zamanıdır çünkü kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolarken herkes ancak barınma ve beslenme ihtiyacını karşılayabilirdi. Ama kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolar olduğunda yarın inşallah 30 bin dolar olduğunda hepimiz dönüp kendimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi keşfetmek durumunda kalacağız."

 

- "Daha fazla Nobel Edebiyat Ödülü alacak insanlara ihtiyacımız var"

Aziz Sancar'ın Anadolu'daki üniversiteleri dolaştığını dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"86 milyona bir Nobel Bilim Ödülü yetmez. Genç kardeşlerim inşallah sizler büyüdüğünüzde ve 21. yüzyılın Türkiye'sini inşa ettiğinizde daha fazla Nobel Bilim Ödülü almalısınız. Daha fazla Nobel Edebiyat Ödülü alacak insanlara ihtiyacımız var, bunun yolu da bu kitap fuarlarından geçer. Yol yaparsınız, daha iyisini yapan gelir, şehir hastanesi yaparsınız, zamanla eskir daha iyisi yapılır ama bir şehirdeki en önemli eserlerden biri büyük devasa, ışıkları 24 saat yanan kütüphaneler ve herkesin gidip hoşça vakit geçirdiği müzelerdir. Eğer Erzurum'u kültürün ve sanatın merkezi haline getireceksek bunun için kitap fuarları çok daha önemli hale gelmiştir."

Yayman, çevre illerde yaşayanları fuara davet ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Erzurum için yazar evi talep etti, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kütüphane sohbetlerinin birini de kentte yapmak istediğini söyledi.

Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki
Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki

Siyaset

Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki

Minibüsçüler Odası'ndan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’a kritik ziyaret! Başkent'te 500 dolmuş işsizlikten kontak kapattı
Minibüsçüler Odası'ndan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’a kritik ziyaret! Başkent'te 500 dolmuş işsizlikten kontak kapattı

Aktüel

Minibüsçüler Odası'ndan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’a kritik ziyaret! Başkent'te 500 dolmuş işsizlikten kontak kapattı

AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi sarsmıştı! Murat Kurum'la görüşüp açıklama yaptı
AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi sarsmıştı! Murat Kurum'la görüşüp açıklama yaptı

Gündem

AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi sarsmıştı! Murat Kurum'la görüşüp açıklama yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...
Gündem

Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...

Türk dünyasında kritik kararların alınacağı ve dönem başkanlığının devredileceği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ankara Zirvesi öncesinde di..
Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı
Gündem

Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm göz bebeği Kapadokya bölgesinde meydana gelen ani toprak çökmesi, akşam saatlerinde Akit TV Ana Haber bülten..
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmüne ilişkin paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral’dan dikkat ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23