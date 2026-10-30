Rusya vites yükseltti: Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladı

Rusya’nın Türkiye’den balık ithalatı eylülde rekor seviyeye ulaştı. Rekor ihracatta dondurulmuş alabalık öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Rusya’nın eylül ayında Türkiye’den gerçekleştirdiği balık ithalatının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 katına çıkarak 72,6 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’den Rusya’ya yapılan balık ihracatının değeri ağustos ayına kıyasla yüzde 34 arttı.

Rekor ihracatta alabalık öne çıktı

Rekor artışta en büyük pay dondurulmuş balık ihracatına ait oldu. Dondurulmuş balık ihracatının değeri, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 33 artarken geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 katına çıkarak 55,3 milyon dolarla tarihi zirvesine ulaştı.

Bu tutarın 53,5 milyon dolarını alabalık oluşturdu.

Türkiye, Rusya’ya ayrıca 17,1 milyon dolarlık taze ve soğutulmuş balık ihraç etti.

Bu kategoride de en büyük pay 14,6 milyon dolarla alabalığa ait olurken, levrek ihracatı 1,4 milyon dolar, çipura ihracatı ise 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Taze ve soğutulmuş balık ihracatının değeri ağustos ayına göre yüzde 28, geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 4 arttı.

Buna karşılık, balık filetosu ve balık eti ihracatı aylık bazda yüzde 13, yıllık bazda ise yüzde 31 azalarak 249 bin 100 dolara geriledi. Bu kategorideki ihracatın büyük bölümünü alabalık filetosu oluşturdu.

Rusya, diğer ülkelerden balık ithalatına yönelik kısıtlamalar sürerken Türkiye’den balık alımını artırıyor.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), Ağustos 2026’da veterinerlik gerekliliklerinin ihlal edilmesi nedeniyle Ermenistan’daki bazı işletmelerden balık ithalatını yasakladı.

Kurum, aynı dönemde Rusya pazarının Türkiye ve İran’a yönelmekte olduğunu açıklamıştı.

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