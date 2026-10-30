Karar iyice raydan çıktı! Flörte evlilik maskesi

Avrupa'daki flört maliyetleri üzerinden Türkiye’deki ekonomi yönetimine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatmaya çalışan gazetelerin maskesini düşüren Ali Karahasanoğlu, sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Flörtü evlilik diye pazarlayan bu samimiyetsizliğin yüzüne tükürün!"

Akit’in yayın çizgisinden asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Karahasanoğlu, Avrupa kentlerindeki flört harcamalarını bahane edip birinci sayfada başka, iç sayfada başka haber yapanların Tayyip Erdoğan düşmanlığında nasıl bir akıl tutulması yaşadığını gözler önüne serdi. "Biz eğer böyle gayriahlaki ilişkileri savunacak bir yazı yazarsak okurlarımız yüzümüze tükürsün" diyen Karahasanoğlu, flört adıyla gayrimeşru hayatı meşrulaştırmaya çalışanların kendi aile yapılarını ve dünyalarını perişan ettiğini belirterek bu kirli yoldan derhal dönmeleri gerektiğini haykırdı.