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Gündem Karar iyice raydan çıktı! Flörte evlilik maskesi
Gündem

Karar iyice raydan çıktı! Flörte evlilik maskesi

Yeniakit Publisher
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Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dilinden" programında gündemi değerlendiren usta yazar Ali Karahasanoğlu, muhafazakâr ve mütedeyyin kılıfına bürünerek aile kurumunu dinamitlemeye çalışan sözde basın organlarının riyakarlığını gözler önüne serdi.

Avrupa'daki flört maliyetleri üzerinden Türkiye’deki ekonomi yönetimine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatmaya çalışan gazetelerin maskesini düşüren Ali Karahasanoğlu, sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Flörtü evlilik diye pazarlayan bu samimiyetsizliğin yüzüne tükürün!"

Akit’in yayın çizgisinden asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Karahasanoğlu, Avrupa kentlerindeki flört harcamalarını bahane edip birinci sayfada başka, iç sayfada başka haber yapanların Tayyip Erdoğan düşmanlığında nasıl bir akıl tutulması yaşadığını gözler önüne serdi. "Biz eğer böyle gayriahlaki ilişkileri savunacak bir yazı yazarsak okurlarımız yüzümüze tükürsün" diyen Karahasanoğlu, flört adıyla gayrimeşru hayatı meşrulaştırmaya çalışanların kendi aile yapılarını ve dünyalarını perişan ettiğini belirterek bu kirli yoldan derhal dönmeleri gerektiğini haykırdı.

Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

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Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

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Yorumlar

Ccc

Fuhusun adını flört koydular.

....

bak Türkiye'de ne var biliyonmu haaa bu genel birşey istisnalar da emin ol çok çok ama çok çok çok azdır..muhafazakar denilen zümre kitle vs neyse parayı bulunca orası burası oynamaya başlıyor ha bu genelde fakirler içinde böyle niye mi toplum bozuk çürük bide insan denilen canlı kendini bı kabul ettirme beğendirme beğenilme derdine düşmüş o da zaten abooo apayrı bı başlık... önce kılık kıyafetten yeme içme takıldığı mekanlardan bı başlıyor sonra oooo bozulduğunu kendi bile farketmiyor eeee üzüm üzümü göre falan filan .....
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