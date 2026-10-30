CHP ve YP yalan makinesi gibi… On yıl sonra yine “60 vekil” yalanı!

Akşam Yazarı , 2016 Kasım’ında Kılıçdaroğlu’nun, “AK Parti’den 4 bakan ve 60 milletvekili ByLock kullanıyor, isimlerini tek tek açıklayacağım” iddiasını attığını hatırlatarak, “İsim gelmedi. Sayı önce 120’ye, sonra 180’e çıktı. 10 yıl boyunca tek bir isim açıklamadı. Şimdi Özgür Özel, fon soruşturmasında ‘60 AK Partili milletvekili var’ diyor” ifadelerini kullandı.

“Aynı formül, aynı sayı, aynı yöntem. Acaba Özel de 60’ı 120’ye, sonra 180’e çıkarıp bir 10 yıl boyunca iddiasının üzerine mi yatar? Yoksa bu kez isimler gelir mi?” diye soran Tayiz şunları kaydetti:

“60 ByLock'çu yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu ile 60 foncu vekil iddiası neden bu kadar birbirine benziyor? Özgür Özel, zamanında Kılıçdaroğlu'nun kulak verdiği aynı dezenformasyon merkezine kulak vermiş olabilir mi? Ya da 15 Temmuz'un arkasında olanlarla fon kumpasını planlayanların aynı merkezden olması daha mümkün değil mi? Ne dersiniz?”

Kurtuluş Tayiz'in yazısı şöyle:

Tarih 2016 Kasım. 15 Temmuz ihanetinin sıcaklığı hâlâ sürüyor. MİT, FETÖ'nün örgüt içi iletişim uygulaması ByLock'u ortaya çıkarmıştı. Gündem ByLock'la sarsılıyordu. Kamuoyunun dikkati "kimler var kimler yok" diye ByLock'çulara kilitlenmişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi sarsan bir açıklama yaptı. AK Parti'den 4 bakan ile 60 milletvekilinin ByLock kullandığını iddia etti ve isimlerini tek tek açıklayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ışık hızıyla bütün dünyayı dolaştı. İdam sehpaları kuruldu, "isim toto" oynayan kamuoyu 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren darbecileri bir kenara bırakıp Meclis'teki AK Parti grubunu ve kabineyi tartışmaya başladı.

Kılıçdaroğlu iddiayı ortaya attı, isimleri tek tek açıklayacağını söyledi. Ama günler günleri, aylar ayları kovaladı; tek bir isim açıklamadı. İktidar her fırsatta kendisini isimlere açıklamaya davet etse de yanıt alamadı. Baskı artınca yeni bir hamle yaptı. Sözde ByLock'çu vekillerin ismini açıklamak yerine, neredeyse bütün AK Parti vekillerinin ByLock kullandığını öne sürerek kamuoyunun karşısına çıktı. Mart-Nisan 2017'de bu kez iktidar kanadında 120 ila 180 arasında ByLock kullanıcısı milletvekili bulunduğunu iddia ederek hükümete listeleri açıklama çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, söz verdiği 60 milletvekilinin ismini açıklamadığı gibi sayıyı önce ikiye katladı, ardından üç katına çıkardı.

CHP'den ayrılarak kurdukları Yeni Parti'nin genel başkanlığına geçen Özgür Özel'in fon soruşturmasıyla ilgili konuşmalarını dinlerken nedense 10 yıl öncesine gittim. Özgür Özel, fon soruşturması listesinde 60 AK Partili milletvekilinin isminin bulunduğunu, Külliye'den de bazı isimlerin olduğunu söyleyerek hükümete listeyi açıklama çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıldır 60 ByLock'çu milletvekilinin adını açıklamadı. Acaba Özgür Özel 60 "foncu" vekilin ismini açıklamaya yanaşır mı? Yoksa o da 60'ı önce 120'ye, sonra 180'e çıkarıp bir 10 yıl boyunca ortaya attığı iddianın üzerine mi yatar?

60 ByLock'çu yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu ile 60 foncu vekil iddiası neden bu kadar birbirine benziyor? Özgür Özel, zamanında Kılıçdaroğlu'nun kulak verdiği aynı dezenformasyon merkezine kulak vermiş olabilir mi? Ya da 15 Temmuz'un arkasında olanlarla fon kumpasını planlayanların aynı merkezden olması daha mümkün değil mi? Ne dersiniz?