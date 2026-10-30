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Dünya Terörist Netanyahu’nun oğlu da babasının izinde! Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar
Dünya

Terörist Netanyahu’nun oğlu da babasının izinde! Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar

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AA Giriş Tarihi:

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Terörist Netanyahu’nun oğlu da babasının izinde! Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar

Terör devleti İsrail’in eli kanlı başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri İsrail'in geleceğine tehdit olarak gösterdi.

Yair Netanyahu, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonrası İsrail Meclisinde 19 sandalye elde ederek kilit konuma yerleşen Arap partileri ve seçmenlerini hedef aldı.

Oğul Netanyahu, "Arap partileriyle ilgili sorun, Arap olmaları değildir. Onlarla ilgili sorun; Yahudi devletini yok etme arzusunu açıkça beyan eden ve kalıntıları üzerinde bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan, Filistinli milliyetçi ve İslamcı partiler olmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin neredeyse tamamının Arap partilerine oy verdiğini söyleyen Netanyahu, Filistinliler ve Arap partilerinin "İsrail’in bekası için en az İran nükleer programı kadar büyük bir tehdit oluşturdukları" iddiasında bulundu.

 

Yair Netanyahu'nun açıklaması, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin seçimlerde elde ettiği başarıyla Netanyahu’nun hükümet kurmasını engellemesinin ardından geldi.

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

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