Domates pişirilmiş veya çiğ! En çok artan ürün ama sıkıntı olabilir, acele kısıtlama getirmelisiniz! İşte nedeni

Buzdolabında beklettiğiniz bazı gıdaların sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek şekilde bozulduğundan şüphelendiğiniz durumlar olabilir. Buzdolabındaki her gıdanın raf ömrünü bilmek önemlidir... Bunlar önemlidir çünkü bu adımlar doğru yapılmazsa gıdalarda bakteri üremesi hızlanabilir. Gıdaların buzdolabında bekleme süresini etkileyen diğer faktörler şunlardır:

Pişirme teknikleri de gıdanın buzdolabında dayanma süresi açısından önemlidir. Örneğin bir kızartma ile bir haşlama aynı süre sağlıklı kalmaz. Ayrıca pişirmeden soğutmaya kadar geçen süre de önemlidir.

Genel olarak yiyecekleri bir kereden fazla ısıtmak iyi değildir. Artan yemekler 1 defadan fazla ısıtılmamalıdır. Birkaç kez yapmak bakterilerin çoğalmasına neden olur çünkü büyüme için ideal sıcaklık 5-65 ºC arasında sağlanır. Aşırı ısıtma gıdanın kalitesini ve besin değerini de düşürür.

Uzmanların tavsiyesi, buzdolabındaki yemekleri tekrar ısıtmak zorunda kalmamak için o anda tüketilecek olan miktarı çıkarmaktır. Yemeden önce, kaynatmadan, ancak mikroorganizmaları ortadan kaldıracak kadar sıcaklıkta, yaklaşık 75 ºC'lik bir sıcaklığa yeniden ısıtılmalıdır.

Yiyeceklerin iyi durumda olduğundan emin olmanın tek yolu, son kullanma tarihini tam olarak bilmek, aynı zamanda bir kutuyu ne zaman açtığınızı veya bir tarifi ne zaman hazırladığınızı ve kaç gün boyunca iyi durumda kalacağını bilmektir.

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Tüm yiyecekler buzdolabında saklanmaz. Birçok gıda, bozulmalarına neden olan patojenlerin çoğalmasını önleyen doğal bir korumaya sahiptir. Turşu veya salamura gıdalar gibi çok asitli gıdalar, düşük su içeriğine sahip gıdalar, tuz oranı yüksek gıdalar ve birçok meyve ve sebzede olduğu gibi bir kabuk ile korunan gıdalar doğal korumaya sahiptir.

Ayrıca genellikle bozulabilir olmalarına rağmen pastörizasyon işleminden geçirilmiş ve içinde bulundukları ambalaj açılmadığı sürece çok daha uzun süre saklanmalarını sağlayan süt gibi gıdalar da vardır.

Bunun dışında mutlaka buzdolabında saklanması gereken gıdalar vardır. cnnturk'e göre: Soğuk tutulması gereken yiyecekler genel olarak çiğ et, işlenmiş et ürünleri, çiğ balık, füme ve marine edilmiş balık, süt bazlı soslar ve kremalar, yumuşak peynirler, yoğurtlar ve fermente süt ürünleri, sütlü tatlılar, domates sosu, tereyağı, yumurta, pişmiş yiyecekler, çiğ ve pişmiş gıdaların karışımıyla hazırlanan yemekler, soyulmuş, kesilmiş veya pişirilmiş meyve ve sebzeler ve hazır yiyeceklerdir. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, fiyat artışları ve depremi gerekçe sonrası domates ihracatına 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlama getirdiği belirtildi.

Çeşitli yiyeceklerin tüketilene kadar buzdolabında dayanma süreleri şu şekildedir:

Sebze püresi veya sebze çorbası: 3-4 gün

Mercimek çorbası: 3-4 gün

Kızarmış tavuk: 2 gün

Izgara kırmızı et: 1 gün

Izgara balık: 1 gün

Haşlanmış yumurta: Kendi kabuğunda tutulursa 7 güne kadar

Pişirilmiş veya çiğ doğal domates sosu: 3 gün

Ev yapımı soslar: 1 gün

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