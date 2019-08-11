Örencik halkından geçmişlerine dua

İsa Özgüller Yeni Akit Kurban Bayramı Arefe’sinde Ordu’nun Fatsa İlçesi Örencik köyü halkı aile kabristanlığında bir araya geldi. Burada ahirete intikal eden köy halkının tüm yakınları Kur’an-ı Kerim ve dualarla anıldı. İlk defa kurban Bayramı Arefe’sinde düzenlenen buluşmanın daha sonraki bayram Arefelerinde de düzenleneceği belirtildi. Anma törenine yine Örencik köyünden yetişen Hasan Ayparçası Hoca ve Kenan Geçtin Hoca hazır bulundu.