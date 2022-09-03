Ordu’ya 52. okul için protokol imzalandı

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Deprem riski bulunan 66 okulun yıkımını sağlayan ve 51 okul binasını kente kazandıran Sonel’in girişimiyle 52’nci okul için Yardımeli Dayanışma Derneği ile protokol imzaladı. Törende konuşan Vali Sonel, derslik sayısını 742’ye çıkaracaklarını belirterek, “Yıkılan okullarımızın yerine devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bugüne kadar 718 derslikten oluşan 51 okula ulaşıldı. 24 derslikten oluşan 52’nci okulumuz, Fatsa ilçemizin Dolunay Mahallesi’ne yapılacak. Bu okulla birlikte toplamda 742 dersliğe ulaşacağız” dedi.İlkokul binasının yapımını üstlenen İnsani Yardımeli Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Açıkgöz de, “Bu işe gönül vermişiz. Kendi ekibimiz olarak güçlü hissettiğimiz anda biz bu yola başvurduk. Sayın valimizin ve milletvekilimizin sayesinde bu olumlu gelişmeyi bugün imza altına almak, bizim için gurur verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.