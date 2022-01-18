Ordu'nun 19 ilçesinde kar tatili!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime 19 Ocak tarihinde ara verildiği belirtilerek, "Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı Mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.