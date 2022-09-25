Ordu'daki otelde fıkra gibi olay! Sadece duşa girecekti, başına gelmeyen kalmadı

Otel odasında banyo yapmak isteyen vatandaşın başına gelenleri anlattığı anlar izleyenleri güldürdü. Odanın sıra dışı mimarisi nedeniyle duş kabinine girene kadar bin dereden su getiren vatandaş, çıktıktan sonra da pek rahat edemedi. Vatandaşın o zorlu süreci anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

Lavaboya giremedi

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.